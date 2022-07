Cronaca

Savignano sul rubicone

| 10:17 - 14 Luglio 2022

Il luogo dell'incidente.

Carrozzina investe pedone sulle strisce. Incidente fortunatamente senza conseguenze serie a Savignano sul Rubicone. Questa mattina, giovedì 14 luglio, in via del Lavoro, una signora anziana stava attraversando la strada quando è stata centrata da un uomo su una carrozzina elettrica con deambulatore. La donna è rovinata al suolo provocandosi diverse escoriazioni fortunatamente non gravi. Sul posto un'ambulanza e la Polizia locale.