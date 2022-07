La scadenza di iscrizione al Servizio Civile 2022 è prorogata al 17 luglio

Attualità

Rimini

| 09:18 - 14 Luglio 2022

Foto di repertorio.

E' stata prorogata la scadenza per l'iscrizione al Servizio Civile Regionale 2022. La nuova data di chiusura degli avvisi provinciali è il 17/07/22 alle ore 23:59. A Rimini sono disponibili 12 posti.



Il progetto a bando è "2022 - Nuove generazioni" e propone attività di sostegno all'integrazione sociale di minori e giovani, in particolare stranieri. Il piano propone attività presso l' associazione Papa Giovanni XXIII (Casa Karibu, Capanna di Betlemme), Arci Servizio Civile Rimini (Ass. Arcobaleno, CEIS Centro Educativo Italo Svizzero) e Coop. Soc. Il Millepiedi (Casa Clementini, Casa Macanno, GET (Gruppo Educativo Territoriale) Amistad e GET Abracadabra);



Il progetto sarà avviato il 03 ottobre 2022 e prevede un impegno di 1000 ore distribuite su 10 mesi, per 5 giorni a settimana (una media di 25 ore settimanali) e un compenso di € 444,30 mensili.



La domanda di partecipazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), senza distinzione di cittadinanza, deve essere inviata all'Ente titolare del progetto scelto (per PEC o email) e deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 17 luglio 2022).



L'avviso provinciale, il modulo per la domanda di partecipazione e le schede di sintesi dei progetti sono disponibili qui.