Basket, Europei Under 16: hurrà San Marino contro Malta (59-44)

| 02:42 - 14 Luglio 2022

Tommaso Botteghi (credit Fiba).

Grandissima vittoria della Nazionale sammarinese Under 16 agli Europei Division C in corso di svolgimento in Kosovo. I ragazzi di coach Porcarelli giocano una gara splendida e battono Malta 59-44, conquistando così il primo successo di questa manifestazione dopo il ko di stretta misura dell’esordio con l’Albania. Per i biancazzurri il top scorer è Tommaso Botteghi, che mette insieme 16 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 6 recuperi. Poi Thomas Gasperoni, che chiude con 14 punti e 17 rimbalzi. Domani sera, alle 20.30, sfida ai padroni di casa del Kosovo.



LA CRONACA. Il primo canestro è di Pace, con Malta che parte avanti e che replica il vantaggio sul 4-5 al 5’. C’è equilibrio, con Bianchi a sorpassare per San Marino e col match che si ritrova sull’8-7 a fine primo periodo. Gasperoni trova ritmo a inizio secondo quarto, ma il match è sempre molto combattuto e Malta con Fabri e Caruana mette di nuovo la freccia sul 12-15 al 14’. L’attacco sammarinese a quel punto trova migliori percentuali e sale di tono: Botteghi mette canestri importanti e il cesto di Rossini vale il break di 8-0 che ribalta il match (20-15 al 16’). All’intervallo San Marino comanda con autorità ma la gara è ancora tutta da giocare (27-21).

Di ritorno dagli spogliatoi Pace prova a ricucire ma i nostri ragazzi giocano con efficacia e grande convinzione. Ritmo e fiducia, con la tripla di Ronci che vale la doppia cifra di vantaggio sul 34-23 al 23’. San Marino è un treno in corsa, Marinelli segna due liberi e il vantaggio si allarga a dismisura sul 40-23 al 27’. Difesa e attacco ben registrati, gran gara e vantaggio che rimane di 17 punti anche a fine terzo quarto col tocco mancino di Pagliarani (43-26). Nel quarto parziale Malta prova il tutto per tutto e riesce ad arrivare a -6 sulla tripla di Caruana e il layup di Depiro (45-39 al 34’), ma San Marino reagisce, si rimette in moto alla grande e vola oltre i dieci di margine, chiudendo su un ottimo 59-44.

Tantissimi applausi, bravi ragazzi!!!



Il tabellino



SAN MARINO – MALTA 59-44

SAN MARINO: Ronci 3 (1/4 da tre), Botteghi 16 (8/14, 0/1), Marinelli 6 (2/8, 0/3), Gasperoni 14 (6/15, 0/1), Zavoli 6 (2/7), Longo 1 (0/2 da tre), Michelotti 1 (0/1, 0/1), Conforti, Rossini 4 (2/4), Bianchi 2 (1/2, 0/1), Berti (0/1), Pagliarani 6 (2/7). All.: Porcarelli.

MALTA: Caruana 15 (5/11, 1/3), Pace 9 (3/8, 1/5), Fabri 2 (1/5), Attard (0/1, 0/4), Attard 4 (0/1, 1/4), Depiro 4 (2/7), Deguara 9 (0/1, 3/6), Sultana 1 (0/5), Garzia (0/2), Dowdall, Rieger, Dimech (0/2). All.: Massari.

Parziali: 8-7, 27-21, 43-26, 59-44.

Rimbalzi: San Marino 62 (Gasperoni 17), Malta 49 (Deguara 13).

Assist: San Marino 10 (Botteghi 3), Malta 12 (tre con 2).