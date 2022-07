Calcio, Tre Fiori: conto alla rovescia per la sfida di Conference League

Sport

19:34 - 13 Luglio 2022

De Falco e mister Selva.



Al San Marino Stadium ultime ore di attesa per la sfida di ritorno del primo turno preliminare di Uefa Conference League. Domani sera (giovedì 14 luglio) con fischio d’inizio alle ore 20:45 il Tre Fiori FC sfiderà i lussemburghesi del Fola Esch con l’obiettivo di centrare la qualificazione al turno successivo dopo avere vinto di misura all’andata. Una impresa storica è già stata scritta e il mirino ora è puntato sul vero obiettivo: il passaggio del turno.



Con lo 0-1 in Lussemburgo che permette al Tre Fiori di essere la prima squadra di San Marino ad avere vinto in trasferta una partita delle Coppe Europee per club; un record che per il Tre Fiori, 8 Coppe Titano e 8 scudetti nel palmares, significa anche diventare l’unica squadra di San Marino ad avere colto risultati positivi nei preliminari delle tre coppe europee: doppio 1-1 con gli andorrani del Saint Julià in Champions, vittoria ininfluente con i gallesi del Bala Town in Europa League e ora questo 0-1 in Conference, aspettando il ritorno di domani al San Marino Stadium.



Andy Selva, allenatore Tre Fiori: “Sono abbastanza soddisfatto della partita d’andata, ma la dobbiamo dimenticare in fretta perché ci aspetta una gara importantissima. Sappiamo che troveremo un avversario concentrato, sicuramente più agguerrito di una settimana fa, che sono convinto partirà subito molto forte. Ma anche noi siamo consapevoli della nostra forza e di giocare per un grande obiettivo. In settimana abbiamo lavorato con i ragazzi per limare gli errori fatti: dovremo sapere usare meglio il palleggio ed essere bravi a tenere il Fola Esch il più possibile fuori dalla nostra area. Abbiamo tante armi a disposizione: la rosa è al completo e non ci sono assenti, ma non ho ancora deciso definitivamente chi scenderà in campo. Dipenderà dalle sensazioni che avrò dopo l’ultimo allenamento. Quello che spero è di vedere un grande pubblico sugli spalti, per quello che abbiamo fatto finora e per la storia che abbiamo creato a livello internazionale vorremmo che i sammarinesi ci stessero vicini in questa sfida decsiva”.



Andrea De Falco, capitano Tre Fiori: “Non è facile che un gruppo creato da così poco tempo si sia già unito così tanto, invece tra noi si è creata un’ottima alchimia, senza personalismi, e credo che questo ci abbia aiutato a portare a casa un primo ottimo risultato. Ovviamente domani sarà un’altra partita e sarà molto più complicato avere ragione della squadra lussemburghese. Non credo che all’andata si aspettassero di trovare un Tre Fiori così compatto e ora verranno a San Marino senza nulla da perdere. Ci dovremo far trovare al massimo della concentrazione per reggere l’urto di una partita molto più fisica di quella di andata. Anche io vorrei fare un appello ai tifosi: credo che questa squadra meriti una bella cornice di pubblico, che ci venga ad incitare per provare a scrivere la storia. Per noi non è scontato avere tanti tifosi sugli spalti, ma ci terremmo molto. In questa occasione più che mai”.

I biglietti per la gara di Conference Tre Fiori-Fola Esch si possono acquistare direttamente alla biglietteria del San Marino Stadium la sera della partita al costo di 10 Euro. Ridotti per Over65 e Under12 a 5 Euro.



La rosa del Tre Fiori

PORTIERI: 27 Alessandro Semprini, 25 Alex Castagnoli, 12 Lorenzo Fabbri.

DIFENSORI: 24 Giacomo Matteoni, 24 Manuel Ricci, 22 Nicola Della Valle, Luca

Censoni, 3 Eros Grani, 6 Enrico Pezzi, 16 Umberto De Lucia.

CENTROCAMPISTI: 19 Giacomo Pracucci, 7 Andrea Corinti, 4 Andrea Tamagnini, 15

Federico Dolcini, 11 Andrea De Falco, 23 Pasquale Lo Russo, 5 Martin Adam Adami,

13 Mirko Mantovani, 17 Mario Ferri, 18 Thomas Rastelli.

ATTACCANTI: 21 Federico Ciccione, 20 Alan Bertozzi, 10 Bojan Gjuuchinoski, 14

Massimo Goh, 9 Joul Nunez Mastroianni.

STAFF TECNICO

Allenatore: Andy Selva



Vice allenatore: Alberto Manca

Preparatore dei portieri: Gianluca Montanari

Fisioterapista: Giacomo Mancini

Preparatore atletico: Filippo Dolci

Direttore tecnico: Giorgio Leoni