Calcio Promozione, il nuovo presidente del Bellaria è Davide Morri

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:56 - 13 Luglio 2022

Il riconfermato tecnico del Bellaria Luca Fusi.

Cambio al vertice al Bellaria Calcio (Promozione). Il presidente Piero Sarti ha lasciato il testimone dopo tre anni di gestione all’imprenditore Davide Morri, figura storica del club biancazzurro: era in società anche ai tempi della serie C2 quando al timone c’era Luigino Lucci come del resto l'attuale consigliere Cesare Morri. Due i vice presidenti: Luca Zamagni, assicuratore, anche lui nel consiglio, il figlio di Sandro, braccio destro dell’indimenticabile Ferruccio Giovanardi. L’altro è l’avvocato Andrea Baldassarri, da un paio d’anni consigliere.

Quanto alla squadra allenata ancora da Luca Fusi, ha perso l’attaccante Bellavista e ha confermato il centrocampista Facondini. Sono arrivati un paio di rinforzi, ovviamente giovani. Il primo obiettivo della squadra, che sarà come sempre verde, è la salvezza.

Per quanto riguarda il settore giovanile, sul lato tecnico da segnalare l’avvento nei ranghi tecnici di Diego Caverzan, ex giocatore e allenatore giovanile al Rimini Calcio e nell’ultima stagione alla Fya Riccione. Allenerà gli Allievi, D’Agostino la Juniores, Semprini i 2007, i fratelli Baiardi le due squadre di 2008. Un altro nuovo arrivo quello di Mugnaroli in uscita da Santarcarcangelo dove era responsabile del settore giovanile.