Calcio, Conference League: La Fiorita riceve i kosovari del Ballkani martedì 19

Sport

Repubblica San Marino

| 18:07 - 13 Luglio 2022

Foto FSGC.





Non solo Tre Fiori, Tre Penne e La Fiorita. Il calcio sammarinese è rappresentato in Europa anche dalla classe arbitrale, nella fattispecie da Stefano Podeschi: dalla UEFA è infatti arrivata la designazione per KR Reykjavik-Pogon di domani sera (calcio d’inizio alle 20:15) in qualità di Referee Observer. Si giocherà nella capitale islandese, dopo la netta vittoria dei polacchi nella gara di andata (4-1), che vale di fatto quale ipoteca per il passaggio del turno dove – salvo rimonte del KR Reykjavik – il Pogon incrocerà i danesi del Brøndby. Il team arbitrale proviene dall’Irlanda del Nord e sarà diretto da Davey. Assistenti Agryropoulos e Kelsey, mentre Clarke sarà il quarto ufficiale.



Giornata di vigilia per Tre Fiori e Tre Penne, dopo i debutti dal sapore diametralmente opposto nella serata di giovedì scorso. Se infatti i vicecampioni di San Marino hanno trovato nel finale di gara un amarissimo epilogo, con i bosniaci del Tuzla City a gonfiare due volte il sacco nel recupero, per il Tre Fiori c’è all’orizzonte una sfida di ritorno nel quale far valere il successo ottenuto in Lussemburgo. La squadra di Andy Selva intende capitalizzare il primo successo esterno nella storia sammarinese delle competizioni europee: domani al San Marino Stadium, la sfida al Fola Esch – con in palio la qualificazione al Q2 di Conference League – inizierà alle ore 20:45. Quando sarà già terminato l’incontro di ritorno tra Tuzla City e Tre Penne: in Bosnia si gioca alle ore 18:00 e si ripartirà dallo 0-2 della scorsa settimana.



Ha intanto conosciuto il proprio avversario di Conference League La Fiorita: i campioni di San Marino, dopo aver ben figurato nel Turno Preliminare di Champions League, scenderanno in campo all’altezza del Q2 di Europa Conference League. Già certi del fatto di disputare la gara di andata in casa, i Gialloblù attendevano solo di conoscere l’identità dei futuri avversari, che sarebbe risultata dalla doppia sfida tra Zalgiris e Ballkani. Ad avere la meglio di misura, sui 180 minuti, sono stati i lituani – che avanzano così nel tabellone di Champions League. Per i kosovari del Ballkani, il cammino riparte dalla Conference League e, nella fattispecie, dal confronto con La Fiorita. La partita di andata si giocherà al San Marino Stadium martedì 19 luglio 2022, con calcio di inizio alle ore 20:45, mentre la gara di ritorno è programmata per il 26 luglio (orario di inizio da stabilire).

I gialloblù di Montegiardino sono al lavoro già da due settimane per prepararsi al nuovo impegno internazionale. In campo, agli ordini del tecnico Oscar Lasagni, anche diversi volti nuovi, a cominciare da due prestiti. Si aggregano al gruppo, per il doppio confronto europeo, l’esterno d’attacco Samuele Caruso, che quest’anno ha realizzato 14 reti e 7 assist con la formazione ligure del Mallare, ed il difensore centrale Nicholas Di Meo, 20 anni, lo scorso anno al Pontedera, in Lega Pro.



Le altre novità, rispetto alla sfida di Champions League, sono l’attaccante ex Fiorentino Enea Jaupi, il centrocampista ex Tre Penne Matteo Semprini e il difensore ex Faetano Alessandro Romagna. Entra a far parte del gruppo, e vi rimarrà per tutta la stagione, il recordman di presenze con la maglia della Nazionale sammarinese ed ex Tropical Coriano Matteo Vitaioli.

Il direttore sportivo Denis Casadei ha inoltre trovato l’accordo con l’attaccante classe ’81 Enrico Bartolini, che non sarà però disponibile per la Conference. Il giocatore vanta una lunga esperienza tra i professionisti e negli ultimi anni ha vestito la maglia dell’Atletico Gallo Colbordolo.