Covid Rimini: il report comune per comune, decisa crescita in tutta la provincia

| 16:49 - 13 Luglio 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 4 - 10 luglio 2022.

Nella settimana dal 4 al 10 luglio, contagi da Sars-CoV-2 in crescita in Provincia di Rimini, con 15.187 nuovi casi. Nuovi positivi registrati in tutti i comuni della provincia, nessun escluso.



NUOVI CASI



Rimini 2058

Riccione 455

Santarcangelo di Romagna 273

Cattolica 231

Misano Adriatico 193

Verucchio 166

Bellaria-Igea Marina 164

San Giovanni in Marignano 160

Coriano 125

Montescudo Monte Colombo 94

Morciano 72

Novafeltria 70

San Clemente 73

Poggio Torriana 46

San Leo 42

Saludecio 40

Montefiore Conca 33

Sant'Agata Feltria 19

Pennabilli 18

Mondaino 15

Talamello 12

Montegridolfo 9

Maiolo 6

Casteldelci 6

Gemmano 5



CASI ATTIVI



Rimini 2378

Riccione 559

Santarcangelo di Romagna 314

Cattolica 294

Misano 223

Bellaria-Igea Marina 186

San Giovanni in Marignano 183

Verucchio 179

Coriano 142

Montescudo Monte Colombo 109

Novafeltria 89

Morciano 85

San Clemente 84

Poggio Torriana 51

Saludecio 47

San Leo 45

Montefiore Conca 43

Pennabilli 23

Sant'Agata Feltria 22

Mondaino 16

Talamello 13

Montegridolfo 11

Gemmano 10

Maiolo 8

Casteldelci 6