Rimini: Cartoon Club, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Eventi

Rimini

| 16:46 - 13 Luglio 2022

Ultimi giorni di eventi per Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, per la mostra-mercato Riminicomix e per la prima edizione di Joy Rimini!



LE ATTESE PREMIAZIONI DI CARTOON CLUB Ultimi giorni di proiezioni a Cartoon Club. Nella serata di venerdì 15 luglio, nella suggestiva cornice della Corte degli Agostiniani, verrà rivelato il vincitore del Premio Franco Fossati, l’unico in Italia dedicato alle opere di critica e saggistica sul fumetto. Il premio è organizzato da Cartoon Club in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati.



Sabato 16 luglio, di nuovo alla Corte degli Agostiniani, sarà consegnato al regista francese Michel Ochelot il Premio alla Carriera. Autore del classico d’animazione Kirikù e la Strega Karabà (che sarà proiettato all’Arena Francesca da Rimini domenica alle 21:30), Ochelot è uno dei nomi più noti dell’industria animata europea. Il suo stile, caratterizzato da una continua sperimentazione grafica e una predilezione per le storie di genere fiabesco, ha influenzato molti artisti del settore.



UN CONCERTO DIABOLIKO Alle 21:00, alla Corte degli Agostiniani, si svolgerà Diabolik e gli altri, un “concerto disegnato” in cui la Classic Swing Orchestra suonerà le musiche collegate al Re del Terrore, come le colonne sonore composte da Ennio Morricone e Manuel Agnelli, e altri successi dedicati ai grandi ladri del cinema e della letteratura. Contemporaneamente, gli artisti ospiti del festival disegneranno dal vivo con proiezioni su un maxischermo alle spalle del palco.



GLI ULTIMI INCONTRI, TRA MARE E FUMETTI Una tavola rotonda tra fumettisti e illustratori domenica al Palazzo del Turismo, ore 19:00. Adriaticon – Il raduno dei fumettisti adriatici sarà una discussione per spiegare come funziona il mestiere del fumettista e il valore delle reti sociali. Parteciperanno, fra i tanti, Sergio Algozzino, Valentina Foschi e Alex Masacci.



Alla stessa ora, il Closing Party di Cartoon Club attende chiunque abbia fame sia di mare che di fumetti. Appuntamento al chiringuito del Bagno 65, dalle 19:00, con navetta da Piazzale Fellini!



UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELLA MUSICA E DEL COSPLAY Entra nel vivo Riminicomix! Sabato, alle 16:30, si terrà alla Fontana dei 4 Cavalli il raduno dei cosplayer del manga e anime dei recordo One Piece, mentre alle 18:00 si riuniranno quelli del popolare videogioco di ruolo free-to-play Genshin Impact. Sempre sabato, alle 17:00, andrà in scena nel consueto contesto di Piazzale Fellini l’Epic Cosplay Contest, aperto a tutti gli appassionati della cultura nerd, che proseguirà e si concluderà domenica nei medesimi spazi. Partecipazione aperta a tutti e premi in palio per i primi classificati e il miglior cosplay di gruppo!



La sera sarà tutta dedicata alla musica. Alle 22:00 si terrà il concerto La Iena e il Drago con Giorgio Vanni, il Re delle sigle dei cartoni animati, e Andrea Agresti, la Iena più scanzonata della televisione. Domenica, alle 22:00, grande chiusura con ANIMEniacs Corp. in Concerto, la compagnia musicale specializzata in colonne sonore d’animazione.



Spostandosi in Piazzale Federico Fellini, si potrà partecipare, sempre dalle 21:00, al K-Pop Dance Fight Fest. La crew che vincerà le selezioni sul palco di Rimini infatti potrà rappresentare la regione alle finali nazionali, che si terranno al Comicon di Napoli dell’anno prossimo. La musica pop sudcoreana è sempre più ascoltata e apprezzata, con gli idol e le idol divenuti personaggi conosciuti e amanti da tanti ragazzi e ragazze. Riminicomix è quindi orgogliosa di dare la possibilità a molti giovani fan di salire sul proprio palco e dare il meglio di sé! L’evento sarà replicato e si concluderà con le premiazioni domenica.



DUE GIORNI DI SFIDE A JOY RIMINI A Joy Rimini, la fiera del gaming e degli e-sports, andrà in scena sabato il 1° Cosplay Contest dedicato al fenomeno cross-mediale League of Legends. L’evento, organizzato da PG Esports, tournament organizer leader in Italia, celebra il lancio di Star Guardian, il nuovo evento in-game del popolarissimo MOBA di Riot Games.



Dedicata ai più piccoli sarà la Nerf Challenge 2022, competizione combattuta con i mitici blaster la cui partecipazione è riservata ai ragazzini dagli 8 ai 13 anni. Special guest della gara, il creator Martex, youtuber da oltre 800mila iscritti e gamer professionista.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito