Basket D, I Tigers salutano coach Evangelisti

Sport

VillaVerucchio

| 16:28 - 13 Luglio 2022

Le strade di Villanova Basket Tigers e Cristian Evangelisti si separano. Di comune accordo, la società di Villa Verucchio e il coach santarcangiolese hanno deciso di dividersi nella prossima stagione che vedrà il sodalizio biancoverde del presidente Lorenzo Meluzzi iscritto alla serie D.



“Esprimiamo gratitudine e massimo rispetto nei confronti del lavoro svolto da coach Cristian Evangelisti, la nostra scelta è legata ad una diversa strategia societaria”, sono le parole del presidente Lorenzo Meluzzi.



A Cristian Evangelisti va tutto il ringraziamento della società Villanova Basket Tigers per l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo profuso dentro e fuori dal parquet negli ultimi due campionati vissuti sulla panchina biancoverde.

“Pelo” è legato a doppia mandata al mondo Villanova. Qui ha conquistato da giocatore la promozione in serie C, poi ha allenato la prima squadra e infine faceva già parte del progetto intrapreso con la Santarcangiolese in Promozione. Ha guidato la serie D dal marzo 2021, nel campionato segnato dal Covid, raggiungendo la semifinale, stesso risultato artigliato in questa stagione tormentata dagli infortuni, dove i Tigers hanno ceduto solo di fronte a Ferrara che poi ha conquistato la promozione in CSilver.





A Cristian Evangelisti vanno i migliori auguri da parte della società per il suo futuro professionale e umano, con la speranza che le strade del club e del coach possano incrociarsi nuovamente quando la situazione tecnica sarà più congeniale ad entrambi.