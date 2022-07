Presidente della Federcalcio travolto in bicicletta da un'auto pirata

Cronaca

Repubblica San Marino

| 16:20 - 13 Luglio 2022

Il presidente federale Marco Tura.

Investito in bicicletta da un'auto pirata sulla strada del Marano direzione Riccione. È quanto accaduto, nei giorni scorsi, al presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura. Il 65enne è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull'asfalto, rimediando alcune fratture al bacino. Il conducente dell'auto avrebbe invece tirato dritto, senza prestare soccorso. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi e anche le forze dell’ordine. Il numero uno della Federazione sammarinese giuoco calcio è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini. Tura è poi stato trasferito all’ospedale di Stato di Cailungo dove si trova tuttora ricoverato. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte forze dell’ordine. Nel tentativo di rintracciare il pirata fuggito potrebbero essere utilizzate le telecamere di videosorveglianza della zona.