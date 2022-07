Riccione: comandante Polizia Locale va in pensione, sindaca Angelini lo saluta

Attualità

Riccione

| 15:35 - 13 Luglio 2022

Daniela Angelini, Achille Zechini e Oreste Capocasa.

Nella mattina di mercoledì 13 luglio la sindaca Daniela Angelini insieme alla giunta hanno salutato il comandante della Polizia Locale Achille Zechini che dopo due anni e mezzo di servizio a Riccione da oggi andrà in pensione. “Ringrazio a nome di Riccione il comandante Achille Zechini che ha prestato servizio nel nostro Comune per due anni e mezzo – ha detto la sindaca Daniela Angelini - Da cittadina prima e da Sindaca oggi, lo ringrazio sentitamente per l’impegno, la professionalità e la passione che ha dedicato alla nostra città. A lui porgo i nostri migliori auguri per il futuro”.



Al momento dei saluti, al quale era presente tutta la giunta, la Sindaca ha consegnato al comandante Zechini una targa di ringraziamento.



In attesa della nomina del nuovo Responsabile di Settore della Polizia Locale, che avverrà dopo un concorso pubblico, le funzioni saranno assunte dalla vice comandante dott.ssa Isotta Macini.