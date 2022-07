Volley B2 femminile, Giada Godenzoni alla Lasersoft Riccione

Sport

Giada Godenzoni.



Continuano a fioccare le novità in casa Riccione Volley, dove oggi viene annunciata una nuova giocatrice che avrà a disposizione coach Piraccini.

Giada Godenzoni, schiacciatrice classe 1995, farà parte del roster della Lasersoft Riccione Volley di serie B2 Femminile.

Giocatrice con ottime qualità sia in fase offensiva che difensiva, grazie a un’elevazione importante potrà assicurare diverse soluzioni per chiudere i colpi.

Un tassello importante, l'arrivo di Giada, che va a rinforzare il gruppo delle attaccanti della compagine riccionese di serie B2 Nazionale.



Queste le parole di Giada: "Conoscevo già la realtà pallavolistica di Riccione ma sempre da avversaria sul campo. Da quest'anno invece, vestirò i colori riccionesi! La serietà con cui la società mi ha presentato il progetto e la presenza di alcune ragazze già "conosciute" mi hanno fatto avvicinare a questa realtá. Sono molto fiduciosa per questo nuovo inizio e spero che la squadra possa dire la sua in questo campionato nazionale!"



La carriera di Giada Godenzoni

2021-2022 serie B2 Cattolica

2020-2021 serie B2 Cattolica

2019-2020 serie B2 Libertas Forlì

2018-2019 serie B2 Riviera Volley

