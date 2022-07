Una cena di beneficenza "ad occhi chiusi" con lo chef non vedente Antonio Ciotola

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:24 - 13 Luglio 2022

Antonio Ciotola (fonte foto: dw.com).

Una "Cena Sensoriale" di beneficenza per sensibilizzare le persone alla disabilità. I titolari Mirko e Monia della Piadineria 'La Crescia' di Santarcangelo di Romagna (via Gaetano Marini, 20) ospitano lo chef non vedente Antonio Ciotola, che servirà una cena "ad occhi chiusi - gusto, olfatto, tatto e musica", come si legge nella locandina dell'evento patrocinato dal Comune di Santarcangelo.

Lunedì 18 luglio alle ore 20:00 parteciperanno all'iniziativa anche la sindaca Alice Parma e l'Assessore Angela Garattoni.