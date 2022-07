Pd, a Rimini festa dell'Unità al Parco Ausa

Eventi

Rimini

13 Luglio 2022

Da domani (giovedì 14 luglio) al via la festa dell'Unità di Rimini al Parco Ausa. Tanti gli ospiti politici per tutte le serate. Giovedì incontri in compagnia dei segretari politici. Da quello regionale Luigi Tosiani, a quello provinciale Filippo Sacchetti, al comunale Fiorella Zangari e poi i saluti del padrone di casa Giacomo Gnoli. Ci saranno anche il capo delegazione in Europa Brando Benifei, la presidente dell’assemblea legislativa Emma Petitti e il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Un’occasione per parlare degli scenari politici attuali, del Pd, e della comunità locale. Atteso alla festa di Rimini per venerdì 15 alle ore 20 il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. A seguire, sempre venerdì, il comico Maurizio Ferrini. Politica, musica, intrattenimento e buona cucina.