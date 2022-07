Sport

Riccione

| 14:55 - 13 Luglio 2022

Lorenzo Panaioli.

Lo United Riccione informa di aver tesserato Lorenzo Panaioli, centrocampista offensivo classe '99: arriva dal Gladiator (Serie D - Girone G) dove ha collezionato 6 reti e 4 assist in 16 partite. Nel suo curriculum anche 7 presenze in Serie C con la maglia della Sambenedettese.