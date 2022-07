Vinti 50mila euro a Pietracuta di San Leo con il concorso Super Estate del Superenalotto

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 14:53 - 13 Luglio 2022

I titolari del Bar Sport.

L'estrazione speciale del Superenalotto 'Super Estate' strizza l'occhio alla ricevitoria 'Bar Sport' di Pietracuta di San Leo delle titolari Valentina e Martina Vitali, che hanno voluto segnare il momento facendosi fotografare con un bel cartellone da apporre fuori dal locale di via Gramsci 1. Un fortunato giocatore viene premiato dalla dea bendata con una vincita di 50mila euro. Quello che sappiamo su di lui, di certo, è che trascorrerà l'estate con il sorriso: un colpo messo a segno grazie ai 300 premi messi in palio con la nuova iniziativa di Superenalotto che, per questa settimana (12-14-16 luglio) offre 100 codici vincenti ai giocatori del numero 'SuperStar'.



Il 'Bar Sport' di Pietracuta si è già fatto conoscere in passato per le altre grandi vincite erogate: ormai un'abitué del Superenalotto (vinti 100euro anche nel 2019) la ricevitoria ha anche venduto tantissimi tagliandi vincenti anche del Gratta e Vinci.