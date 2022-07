Calcio, Ortalli e Manzaroli responsabili del settore giovanile della Pol. San Lorenzo

Sport

Riccione

| 14:16 - 13 Luglio 2022

Da sinistra Ortalli, il presidente Vagnini e Manzaroli.

La Polisportiva San Lorenzo Riccione presenta i due nuovi responsabili del settore giovanile: Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli.



Ortalli, 43 anni, allenatore Uefa B, è un ex calciatore (anche del San Lorenzo), allenatore da oltre 10 anni, dopo la prima esperienza con la Juniores al San Lorenzo. Ha trascorso 4 anni in prima squadra al 3 Villaggi come vice, 3 anni come primo allenatore della Juniores Fya, 1 anno come primo allenatore alla Vis Misano in 1ª categoria, 3 anni come vice allenatore alla Marignanese in Eccellenza e responsabile settore giovanile, due anni come allenatore Allievi e Pulcini alla Fya e co-responsabile del Settore Giovanile.



Manzaroli, 50 anni, è un allenatore Uefa B. Ha passato 26 anni a Coriano, prima alla Corbes poi alla Junior Coriano, percorrendo tutte le categorie; è partito dai Giovanissimi, poi con Allievi, Esordienti, Pulcini, Primi calci fino all’esperienza in categoria con i grandi, ma senza mai abbandonare i piccoli. Nel curriculum di Manzaroli ci sono poi una stagione a San Marino, un’esperienza nella Nazionale di San Patrignano e 4 anni al Fya Riccione. Animatore e coordinatore di centri estivi e campeggi per 20 anni.



“Non vediamo l’ora di cominciare questa nuova avventura e portare a San Lorenzo tutta la nostra passione, esperienza ed entusiasmo – dicono i due nuovi responsabili -, vogliamo dare nuova linfa e cominciare un nuovo progetto in una realtà storica ed importante di Riccione. La nostra idea è di un campo sportivo che sia un punto di riferimento per le famiglie del quartiere e non solo, un luogo di svago dove i bambini/ragazzi possano giocare a calcio, crescere, divertirsi. Punteremo tanto sull’attività di base dove prediligeremo l’aspetto ludico senza trascurare la crescita calcistica, ma ci piacerebbe portare anche tante iniziative collaterali che facciano vivere il campo di via Bergamo 7 giorni su 7 e tutto l’anno”.



La Polisportiva San Lorenzo prosegue tutti i venerdì con le “San Lorenzo Soccer Summer Nights”, gli allenamenti di prova gratuiti per bambine e bambini dai 5 ai 15 anni. Si inizia alle 20.30 nei campi da calcetto di via dell’Artigianato vicino al centro commerciale Jimmy Monaco.