Villa Verucchio, sorpasso pericoloso e pizzicato dall'alcol test, neopatentato nei guai

Cronaca

Novafeltria

| 13:49 - 13 Luglio 2022

La pattuglia dei carabinieri di Novafeltria durante i controlli a Villa Verucchio.

I Carabinieri di Novafeltria hanno svolto ieri sera (13 luglio) un servizio straordinario di controllo nel territorio del Comune di Verucchio dove erano previsti alcuni eventi che hanno attirato parecchi giovani.

Attività sia in uniforme sia in borghese per il Nucleo Operativo. I militari sono stati impegnati anche nel controllo dei flussi del traffico lungo le principali arterie cittadine e su quelle d’accesso al comune.



Due le sanzioni amministrative verbalizzate: una per guida in stato di ebrezza alcolica ad un maggiorenne straniero, che controllato durante la notte nell’abitato di Villa Verucchio, alla guida della sua autovettura è risultato avere un tasso pari a 0,79 g./l. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura affidata a una ditta di soccorso stradale di fiducia. Il secondo provvedimento per sorpasso pericoloso e guida in stato di ebrezza alcolica ad un giovane neopatentato straniero, residente in Valmarecchia. Il giovane nel centro di Villa Verucchio è stato fermato dopo aver effettuato un sorpasso pericoloso nei pressi di un’intersezione. Quindi a seguito del controllo è risultato avere un tasso alcolico pari a 0,2 g/l, essendo neopatentato è scattata anche la sanzione amministrativa. Al termine degli accertamenti gli è stata ritirata la patente.



Durante la serata inoltre i militari hanno fermato nel centro di Villa Verucchio un giovane straniero, irregolare sul territorio nazionale che, a seguito del controllo è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata ed il giovane è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Rimini, inoltre è stato avviato per regolarizzare la sua posizione.