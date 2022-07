Cattolica, in via Cattaneo giunti troppo rumorosi: ditta "richiamata" a risolvere il problema

Attualità

Cattolica

| 12:58 - 13 Luglio 2022

Via Cattaneo.

Tecnicamente si chiamano “giunti metallici di dilatazione termica” e sono stati riconosciuti come causa di eccessiva rumorosità al passaggio di veicoli. Si tratta di una problematica riscontrata a conclusione dei lavori di riqualificazione nella Via Cattaneo. Diverse le segnalazioni su tale disagio pervenute a Palazzo Mancini da parte di residenti e commercianti della zona. Gli uffici tecnici, nelle operazione di collaudo a conclusione del cantiere, hanno dunque constatato che la rumorosità è dovuta alle vibrazioni dei cinque giunti metallici, inseriti per “spezzare” in quel tratto il getto di calcestruzzo drenante.

L’Ufficio della direzione lavori ha appurato, supportato dal Dirigente ai Lavori pubblici, in presenza ed in contradditorio con i responsabili della ditta Cbr, esecutrice dei lavori, che il livello di rumore eccedeva i limiti di tolleranza durante un recente e specifico sopralluogo.

Per tale ragione, le operazioni di collaudo sono state sospese ed è stato disposto uno specifico ordine di servizio alla ditta esecutrice per intervenire ed ovviare alla problematica riscontrata. A tale proposito è al vaglio della ditta quale sia la tecnologia più idonea e risolutiva per il contesto. Modalità e tempistiche verranno concordate tra gli uffici di Palazzo Mancini e la Cbr, non appena quest’ultima produrrà uno specifico piano di intervento. Va sottolineato, infine, che per tale operazione nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di responsabilità esecutiva della ditta appaltatrice.