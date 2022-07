Rimini e Riccione tra le città più raggiunte usando il treno

Turismo

Rimini

| 12:20 - 13 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

È decisamente un periodo "caldo" per l'Italia, anche per quanto riguarda i viaggi in treno: Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, registra un +103% di passeggeri in viaggio in treno per l'estate 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Secondo i dati della piattaforma, le grandi città sono le preferite del periodo: Milano, Roma e Firenze dominano la classifica, seguite da Bologna e Napoli. Rimini occupa il 10° posto, Riccione il 13°. La prima, e unica, città non Italiana nella Top 15 delle destinazioni più gettonate è Parigi, in undicesima posizione.



Tralasciando le grandi città, le destinazioni di mare in Italia vedono come protagoniste Emilia Romagna, Liguria e Toscana: Rimini e Riccione sono sicuramente le predilette e più della metà dei passeggeri diretti nelle due località balneari per eccellenza viaggiano partendo da Milano. La classifica "marina" continua con La Spezia, Monterosso e Viareggio. La prima destinazione "outsider" è San Benedetto del Tronto, città marchigiana in tredicesima posizione, seguita da Civitavecchia e Anzio nel Lazio.