Cattolica: in arrivo la prima regata per il Wing foil, il nuovo sport delle spiagge romagnole

Eventi

Cattolica

| 12:15 - 13 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Nella giornata di Domenica 10 Luglio, il Circolo Nautico Cattolica ha organizzato la prima edizione del Wing Day, regata sociale dedicata ai wing foil. Si tratta di uno sport che da circa un paio di anni sta prendendo piede sulle spiagge romagnole: consiste nella conduzione di una piccola tavola su foil che grazie ad una piccola specifica vela riesce a far letteralmente volare sull'acqua gli atleti anche con poco vento.



Nella giornata di domenica, però, il forte vento ha messo a dura prova gli atleti del Circolo Nautico Cattolica, quasi tutti nella categoria master e under 50, che hanno dato vita ad una gara appassionante nel tratto di mare antistante il Circolo. Un'altra grande giornata di sport e divertimento, conclusa con la premiazione del vincitore Mirco Maffei, seguito da Max Bacchini e Simone Valdrambini.



La premiazione con il presidente Daniele Verni, accompagnata da cocomero per tutti, ha visto la consegna di una medaglia anche al tuffo più spettacolare. La novità di questo sport ha portato infatti tutti i nostri praticanti a cimentarsi in gara, anche solo per dar vita ad una festa di sport e condivisione di un sano divertimento, dai migliori ai principianti di questo nuovo sport.