Rimini, in fila alla posta, sportello chiude per sciopero. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 10:42 - 13 Luglio 2022

Il biglietto del nostro lettore.

In fila alla posta non riesce a fare l'operazione. Un lettore di altarimini.it ha invato una segnalazione al 347 8809485 raccontando il disagio patito martedì pomeriggio.

"Poste centrali Rimini Centro Arco d’Augusto hanno chiuso adducendo a sciopero e interrompendo i servizi" racconta il nostro lettore "Io con il biglietto dalle 17:24 mi hanno fatto uscire senza servirmi come tante altre persone arrivate tanto tempo prima di me e dopo. Situazione indecente" continua il nostro lettore "potevano scrivere qualcosa fuori della porta o interrompere il sevizio dei biglietti di entrata. Su 14 sportelli solo 4/3 funzionavano. Che tristezza!!! Non tutti sono in grado o hanno possibilità di utilizzare i servizi online!!! Siamo proprio alla deriva!"









