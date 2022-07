La riviera romagnola si prepara per il World Ducati Week 2022

Eventi

Emilia Romagna

| 10:10 - 13 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Ieri sera, martedì 12 luglio, in vista del World Ducati Week 2022, è andato in scena il "warm up" per celebrare la collaborazione con il territorio e tutti i comuni, le Istituzioni e gli enti coinvolti nell'evento. Oltre al Comune di Misano ( comune del circuito 'Marco Simoncelli'), saranno anche Rimini, Riccione, Cattolica e la Repubblica di San Marino, ad ospitare alcuni dei momenti del Wdw. Per esempio verranno ospitati in questi comuni i vari eventi serali in programma, tra cui la cena dei Presidenti dei Club Ducati, che si riuniranno da tutto il mondo. Inoltre nei vari comuni, che saranno colorati dei vari colori Ducati per tre giornate, verranno distribuite delle magliette per i locali e le attività commerciali.



I Ducati che prenderanno parte all'evento, venerdì sera parteciperanno alla parata che prende il suo via dal Misano World Circuit attraversando Cattolica, Misano e Riccione, fino ad arrivare in spiaggia allo Scrambler Beach Party.

Inoltre, durante la serata, sarà possibile osservare anche la Multistrada V4 S, un'esposizione realizzata con la speciale grafica di Emiliano Ponzi per Visit Romagna, il progetto realizzato nel contesto della valorizzazione della Riders' Land e nello specifico per il progetto 'Romagna Motorcycle', una delle attività di collaborazione per la promozione territoriale tra Ducati e APT con il mototurismo.



"Ducati è fortemente radicata nella Motor Valley e vede nel legame con i comuni, le amministrazioni e le aziende del territorio un importante valore aggiunto - ha commentato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati e Presidente Motor Valley - e durante lo sviluppo del World Ducati Week questo legame si trasforma in una vera partnership con le istituzioni che contribuiscono con la loro collaborazione a rendere il raduno degli appassionati delle due ruote ancora più speciale. Il Wdw, che unisce migliaia di appassionati Ducatisti di tutto il mondo, vuole essere anche per questa sua undicesima edizione una grande festa aperta a tutti, sostenibile e con ricadute positive sul territorio".



La serata di martedì 12, è stata anche occasione per presentare in anteprima la 'Food Court', l'area che sarà presente al World Ducati Week, in cui sarà possibile acquistare del cibo emiliano-romagnolo. Inoltre quest'anno è prevista una collaborazione d'eccezione con lo Chef Riccardo Monco, del ristorante tre stelle Michelin Enoteca Pinchiorri, che firmerà una salsa speciale per la Rustida che verrà servita dai manager Ducati sabato sera, direttamente sul rettilineo del circuito di Misano.