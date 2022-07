Crisi idrica in provincia di Rimini, Forestale scopre prelievi di acqua non conformi

Cronaca

Rimini

| 09:56 - 13 Luglio 2022

Alcune taniche scoperte dai Carabinieri della Forestale.

Riempivano taniche di acqua senza autorizzazione. I Carabinieri della Forestale di Rimini hanno effettuato 30 accertamenti, il 10% di questi sono risultati non conformi: il prelievo era effettuato senza i permessi richiesti. Le multe comminate dai militari oscillano tra i 1200 e i 6000 euro.



I Carabinieri, data la difficile situazione idrica, hanno intensificato i controlli per la tutela delle acque pubbliche, attraverso le 6 stazioni dislocate in provincia di Rimini.



I militari ricordano che, data l'eccezionalità della crisi idrica "gli attingimenti abusivi posso generare rilevanti danni agli habitat fluviali e lacustri, con conseguente perdita della importantissima biodiversità caratterizzante il nostro territorio."