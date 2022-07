Giovane volontario scomparso sulle Ande, nato a Voghera lavorava a Rimini

Attualità

Nazionale

| 09:39 - 13 Luglio 2022

Alberto Fedele - foto da Facebook.

Lavora a Rimini il volontario 30enne di cui si sono perse le tracce durante un'escursione sulle Ande Peruviane. Alberto Fedele, volontario in un progetto della Organizzazione non governativa We World nell'ambito del programma di volontariato europeo Eu Aid, è nato a Voghera e residente a Pavia, prima di partire per il Perù e lavorava come data analyst a Rimini. Lo riferisce 'La Provincia pavese' secondo la quale le ricerche sono in corso e il padre è partito da Pavia nei giorni scorsi con un amico per seguire da vicino e dare il proprio aiuto. Il giovane è da sempre impegnato su temi legati alla giustizia sociale e ambientale, da aprile seguiva il monitoraggio dei progetti di cooperazione della Ong We World nella città di Abancay. E ad Abancay doveva ritornare dopo la vacanza. Il giovane sarebbe partito da solo da Urubamba, città molto frequentata dai viaggiatori. Da giorni il telefono squilla a vuoto.











Ansa