Montegridolfo: ottenuto finanziamento di 1.871 euro per l'acquisto di libri

Attualità

Montegridolfo

| 09:18 - 13 Luglio 2022

Montegridolfo.

Il Comune di Montegridolfo ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il finanziamento di 1.871 euro per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca/museo, dopo aver vinto il bando della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura.

Un importo proporzionato che per un piccolo Comune rappresenta un importante riconoscimento. La somma ottenuta certifica il grande impegno del Comune di Montegridolfo per la valorizzazione della cultura.



Inoltre nei giorni scorsi ha preso ufficialmente il via il cantiere-scuola per il restauro dell'affresco rinascimentale nella Chiesa di San Rocco. Si tratta di un nuovo intervento, promosso dal Comune di Montegridolfo in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, dopo quello che lo scorso anno ha riportato al suo originale splendore l'altro affresco della chiesa, anch'esso raffigurante la Madonna in trono col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano. L'operazione che sta per essere svolta è di particolare complessità a causa delle necessarie impalcature. Questa problematica avrebbe potuto portare alla chiusura temporanea della chiesa, ma invece, con la convenzione stipulata con l'Università di Bologna, che presuppone il «cantiere-scuola», sarà possibile ai visitatori e curiosi di accedere alla chiesa e di assistere dal vivo ai lavori portati avanti dai docenti e dagli studenti della scuola di restauro, lasciando ai fedeli inalterata la funzione a luogo di culto.