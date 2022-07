Incidente in scooter: si chiamava Mattia Buscarini, lascia moglie e due figli

Attualità

Cervia

| 07:33 - 13 Luglio 2022

Un'altra vittima della strada. Come tutti ricorderete, lo scorso 11 luglio la Polizia Locale e il personale sanitario, sono intervenuti all’incrocio tra via Belfiore e viale Volturno a Cervia per un incidente stradale. Giunti sul posto hanno trovato uno scooter fuori strada. L’uomo alla guida della due ruote, dopo il tentativo di rianimazione da parte del 118, è deceduto a causa delle numerose ferite. A perdere la vita è stato Mattia Buscarini, 45 anni. Con la famiglia abitava in zona Celle di Rimini. L’uomo lascia, oltre alla moglie, due figli di 14 e 17 anni. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti alla famiglia tramite Facebook sul gruppo "Sei di Santa Giustina di Rimini se..". Nella frazione riminese, dove risiedono i genitori, Mattia era molto conosciuto. Ancora da stabilire la data dei funerali.