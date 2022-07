Rimini Calcio, per la mediana è pronto il mancino Simone Pasa

Sport

Rimini

| 02:16 - 13 Luglio 2022

Simone Pasa (foto Pordenone Calcio).

Secondo quanto anticipato da Tuttomercatoweb, il Rimini potrebbe annunciare nelle prossime ore un centrocampista di rango. Si tratta di Simone Pasa, classe 1994, alto 1,85, nelle ultime tre stagini al Pordenone tra i cadetti e in precedenza sempre in B per tre campionati al Cittadella. Prima, sempre Pordenone e Prato ma in serie C dopo qualche comparsata a Varese e Padova in B e le giovanili dell'Inter.

Calciatore forte fisicamente e mancino di piede, nasce calcisticamente come difensore centrale, ma nel corso degli anni ha avanzato il proprio raggio d'azione giocando prevalentemente sulla linea mediana. Viene descritto come elemento di esperienza, tecnica e grande affidabilità.

Per Pasa sarebbe pronto un contratto biennale.