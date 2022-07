Rimini Calcio, scelto Andrea Zaccagno come portiere over

Sport

Rimini

| 20:04 - 12 Luglio 2022

Il portiere Andrea Zaccagno.



Come portiere over il Rimini punta su Andrea Zaccagno, classe 1997: alto 1,83, nativo di Padova, è crescuto nel vivaio del club biancoscudato, poi è passato alla Primavera del Torino, quindi ha giocato in serie C con Pistoiese, Pro Piacenza e Vibonese. Nelle ultime stagioni è stato al Torino in A, in B con Entella e poi Cremonese (una presenza) prima di approdare al Perugia come vice dell’argentino Chichizola.



Zaccagno ha firmato un accordo annuale fino al giungo 2023. "Sono davvero felice di arrivare al Rimini, per me è un’occasione per ripartire: sono pronto a riprendermi con grande entusiasmo e tantissimo impegno tutto quello che saprò meritarmi".