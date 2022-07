Tenta di strangolare la moglie con la cintura dei pantaloni, scatta il divieto di avvicinamento

Cronaca

| 18:03 - 12 Luglio 2022

La donna si è rivolta ai carabinieri.

Ha tentato di strangolare la moglie con la cintura dei calzoni e di soffocarla con un cuscino sul viso. Un uomo di 76 anni, residente nel Riminese è indagato per maltrattamenti in famiglia e su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il gip Manuel Bianchi ha emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Gli episodi più gravi per cui l'uomo non si potrà avvicinare alla moglie, di poco più giovane di lui, si concentrano tra marzo e giugno di quest'anno. La donna che aveva anche manifestato la volontà di allontanarsi dall'abitazione di famiglia per timore del marito si era quindi rivolta ai carabinieri, dopo che il marito aveva tentato di strangolarla con una cintura. Difeso dall'avvocato Massimo Pistelli, se dovesse contravvenire al divieto impartito dal giudice, il 76enne potrebbe rischiare l'inasprirsi della misura cautelare a suo carico.