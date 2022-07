Impennata di contagi, hotel senza personale: "Rimediamo noi titolari"

Cronaca

Rimini

| 17:21 - 12 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Anche la presidente degli albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis, si trova costretta a passare dal bar, alla reception, alla segreteria della sua struttura in riva al mare. L'impennata dei contagi ha raggiunto anche le strutture ricettive che già facevano i conti con una cronica mancanza di personale. (Ultimo bollettino covid di Rimini). "Sopperiamo noi come titolari. Ci tiriamo su le maniche e occupiamo i posti che vengono a mancare", racconta Rinaldis dal banco della sua reception. "Siamo tornati indietro negli anni a quando erano veramente gestioni familiari", dove i membri di una famiglia occupavano tutte le mansioni. Ma oggi "è una situazione che non si può sostenere - spiega - Oggi il servizio è molto più complesso, per cui le persone servono. È un momento che dobbiamo superare e lo superiamo con la professionalità che ci ha fatto diventare grandi". Al momento le disdette di prenotazioni per Covid sono un problema minore. "Sono disdette che vengono soltanto posticipate - spiega la presidente -. Quello del personale, invece, lo viviamo alla giornata". Il Covid ha reso ancora più evidenti le difficoltà nel reperimento di organico. "In questo periodo c'è ancora gente che sta cercando" dipendenti, "gente che sta cambiando, perché molti si presentano ma non hanno una professionalità", spiega l'albergatrice. "Spesso assumiamo anche più persone per poter dare un buon servizio". Il rompicapo sembra di difficile soluzione. "Spero che ci sia un pochino più necessità di lavorare", dichiara Rinaldis, la quale chiede anche "più dignità" per questo mestiere, che può garantire - assicura - buste paga importanti. "È vero che i tre mesi della stagione sono tre mesi difficili", dice, "però ti possono dare anche tantissime soddisfazioni".