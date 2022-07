Eventi

| 17:12 - 12 Luglio 2022

Un momento della conferenza stampa.

Torna a San Marino il Nippon Matsuri, Festival che celebra la cultura giapponese e che giunge alla quinta edizione, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia da Covid 19. L’edizione di quest’anno, considerato il perdurare dello stato emergenziale e le forti limitazioni tutt’ora presenti in Giappone, vedrà un format differente rispetto agli anni passati, mantenendo però gli alti standard qualitativi raggiunti nelle ultime edizioni ed allargando il territorio di riferimento al Comune di Rimini, grazie alla collaborazione con l’associazione Culturale Cartoon Club.



“Absolute Peace” è il tema del Festival di quest’anno, presentato durante la conferenza stampa di questa mattina (martedì 12 luglio) alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi: due paesi con tradizioni diverse, ma che ripudiano la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. La Repubblica di San Marino, con la sua storia millenaria di neutralità, ed il Giappone con quanto sancito dall’articolo 9 della sua costituzione.

Strettamente inerente al tema sarà la mostra fotografica Nagasaki Beyond, che il Museo della Città di Rimini ospiterà dal 13 luglio fino al 31 agosto, con scatti del fotografo dell’esercito americano John o’Donnell subito dopo la fine della seconda guerra mondiale a Hiroshima e Nagasaki, devastate dalla bomba atomica.



In Repubblica, Piazza della Libertà sarà protagonista dell'ormai tradizionale cena a base di piatti abilmente cucinati da cuochi italiani e giapponesi e di un momento di forte impatto scenografico, con il video mapping sulla facciata di Palazzo Pubblico realizzato dall’Università degli Studi di San Marino – corso di Design - assieme all’azienda giapponese Hitohata, importante studio creativo di contenuti di arte digitale che si è unito al progetto.



Novità di quest’anno il momento di meditazione Zen all’alba guidato da monaci buddhisti giapponesi dell’Associazione Buddista Honmon Butssuryu, nella splendida location del Piano dei Mortai (adiacente la Prima Torre), terrazza panoramica che permetterà di ammirare il sorgere del sole dal mare.



