Alessandro Giani del Club Nautico Rimini vince il Trofeo pesca d'altura a Porto Rotondo

| 16:50 - 12 Luglio 2022

Alessandro Giani, socio del Club Nautico Rimini, nell'equipaggio dell'imbarcazione Nibbio, ha vinto il Trofeo Igfa Mediterranean Championship 2022 a Porto Rotondo, per cattura e rilascio di 2 aguglie imperiali (400punti) e per la cattura di 2 tonni alalunga (1 punto a libbra= 71 libbre), per un totale di 471 punti. Le catture sono avvenute nel secondo giorno di gara. Secondo classificato, Velociraptor, a 31 punti di distacco ed il terzo Team Wiz a 159 punti di distacco.



L’Igfa (International Game Fishing Association) con sede negli Stati Uniti (Usa Florida) è la più importante organizzazione sindacale sportiva di pesca ricreativa al mondo con milioni di iscritti in tutto il continente. L’associazione attraverso la ricerca scientifica, l'istruzione ai bambini nei centri convenzionati, l’organizzazione di gare e l'elaborazione di nuove regole, promuove pratiche di pesca responsabili ed etiche.



La tappa 2022 dell'Igfa Mediterranean Championship, un torneo di pesca d'altura unico nel suo genere, celebra la massima espressione della pesca ricreativa del Mar Mediterraneo, organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo, si è tenuta dal 4 al 9 luglio. I pescatori di tutto il Mediterraneo si sono ritrovati in questo paradiso per contendersi la vittoria di questa importante manifestazione. In questa cornice, Alessandro Giani ha saputo distinguersi e ha fatto valere la sua grande esperienza raggiungendo il primo posto nella classifica.



"E' un onore per noi che Alessandro abbia centrato questo importante obbiettivo", dichiara Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico Rimini. "La tradizione della pesca nel nostro Club è importante e da tanti anni con il Big Game Italia e Igfa teniamo alti i valori della pesca sportiva ricreativa responsabile in tutte le competizioni a cui abbiamo preso parte. Nella nostra Scuola di Mare, affiliata all’Igfa i bambini imparano a pescare seguendo le regole etiche".



Il Club Nautico si prepara ad organizzare la prossima gara di pesca d’altura che si terrà il terzo weekend di settembre, l' importante "Trofeo Città di Rimini, Big Game in Drifting" Igfa, competizione di pesca sportiva, per la quale è prevista la partecipazione di equipaggi da tutta Italia.