Attualità

Rimini

| 16:33 - 12 Luglio 2022

Covid dati Rimini 11 luglio 2022.

Nel riminese si registrano 721 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Nessun decesso in provincia, le terapie intensive scendono a 4 (-1).



In regione in totale sono 21 i decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva rimangono 46.

Nei reparti Covid si sale a 1391 (+49). Inoltre in regione si registrano 6.503 casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 31.081 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.