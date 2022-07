Aeroporto di Rimini, arrivano le vacanze: otto voli Ryanair per l'estate

Turismo

Rimini

| 16:12 - 12 Luglio 2022

Ecco le rotte Ryanair da Rimini: Budapest, Varsavia-Modlin, Cracovia, Kaunas, Vienna, Londra (Stansted), Cagliari, Palermo. Dal 29 settembre 2022 due nuovi voli settimanali targati Wizzair collegheranno Rimini a Bucarest, oltre a Tirana già in corso. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app Wizz con tariffe a partire da 19.99€. A queste si affiancheranno Albawings, Luxair, alcune compagnie collegate ai tour operator, come Tez Tour per i voli per Vilnius, e altre compagnie che svilupperanno voli charter, come Neos.



La Germania rimane uno degli obiettivi del 2023- spiega Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato di Airiminum (la società di gestione dell’aeroporto) - inoltre stiamo lavorando per aprire nuovi, importanti mercati". Una delle rotte a cui punta il "Fellini" è Dubai, ma ci sono almeno altri due voli extraeuropei nei radar di Airiminum. Un’altra rotta nel mirino è Roma, ma se ne parlerà (se tutto va bene) per il 2023.



Per conoscere gli orari di partenza e la frequenza dei vari voli, è possibile consultare il sito dell'Aeroporto a questo link.