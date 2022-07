Meeting di Rimini 2022, tra guerra e passioni. Il premier Mario Draghi ospite principale

Attualità

Rimini

| 16:10 - 12 Luglio 2022

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà tra gli ospiti principali della 43/esima edizione del Meeting di Rimini, che si terrà dal 20 al 25 agosto sul tema "Una passione per l'uomo". La partecipazione del premier, è stata annunciata oggi (12 luglio) dal presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, per il 24 agosto. Tra gli altri ospiti di primo piano, il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni che illustrerà le misure dell'Unione europea per contrastare "le crisi che stiamo vivendo" mentre un incontro sarà dedicato al tema del rapporto tra Democrazia e verità e a tenerlo sarà il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Al Presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, viene riservato l'incontro principale del Meeting che avrà come oggetto il rinnovato impegno educativo sulla scia di don Giussani.



"Il titolo del nostro incontro - ha spiegato il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz - vuole essere l'invito a condividere una rinnovata passione per chi soffre, per le libertà, per chi è vittima della guerra, una passione rinnovata per l'educazione. Il libro del Papa, "Il coraggio di costruire la pace" - ha aggiunto -, sarà tema centrale di diversi incontri dove sentiremo testimoni dall'Ucraina, dalla Russia, ma anche dall'Africa e dal Medio Oriente. Ci saranno anche dodici mostre e tutte le sere spettacoli fatti dai giovani che abbiamo voluto valorizzare molto, non solo come spettatori ma come protagonisti di questo Meeting".



"Compito della politica e delle istituzioni è saper creare le condizioni perché le passioni, i desideri e le speranze di tutte e tutti possano incarnarsi in progetti di vita", ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, anche lei ospite ad agosto della kermesse, (Intervista video) intervenendo questa mattina alla presentazione. "Per fare questo - ha aggiunto - servono politiche familiari che siano strutturali, integrate e universali, con uno sguardo a medio termine. Il Family Act investe in pari opportunità, nella centralità dell'educazione e nelle nuove generazioni, con sostegni economici, infrastrutture sociali e opportunità lavorative". "In questa situazione segnata dalla guerra contro l'Ucraina - ha spiegato quindi Scholz -, con dolori inimmaginabili soprattutto per bambini e donne e con conseguenze ancora imponderabili per il contesto geopolitico, ospiteremo testimonianze dall'Ucraina e dalla Russia, dando spazio anche alle comuni radici culturali europee". "Affronteremo - ha proseguito - le sfide per l'economia dovute alle sanzioni e alle diverse restrizioni, nella convinzione che la transizione ecologica deve rimanere una preoccupazione prioritaria". "Guidati dal titolo "Una passione per l'uomo" - ha detto ancora il Presidente della Fondazione Meeting - vogliamo dare quest'anno una attenzione particolare all'educazione, la famiglia e la scuola, in un contesto sociale sempre di più caratterizzato da fragilità esistenziali e tante domande di senso. Al Meeting 2022 saranno allestiti inoltre 2 padiglioni, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Meeting e il Maeci, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul tema "C'è un'Italia che Coopera". "Il filo conduttore delle attività - ha spiegato ancora - saranno la crisi alimentare e l'emergenza umanitaria raccontate attraverso mostre, percorsi formativi, convegni e testimonianze di partner quali: Fao, Avsi, Save the children, Aics, Coldiretti, Ciheam di Bari, Bioversity, Commissione europea e Action Campain".