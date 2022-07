A Misano al via "Post Pandemia", la mostra dell'artista Luigi Criscione

Eventi

Misano Adriatico

| 14:46 - 12 Luglio 2022

Luigi Criscione all'opera.

Si intitola “Post Pandemia” l’esposizione dell’artista Luigi Criscione che sarà inaugurata sabato 16 luglio, alle 18:00, negli spazi all’ingresso del Cinema Teatro Astra. Una raccolta delle opere più suggestive dell’artista originario della provincia di Palermo, ma residente a Misano Adriatico da tantissimi anni, dove svolge la propria attività e dove ha lasciato le proprie opere, a cominciare dalla grande porta lignea della Chiesa Immacolata Concezione.

“Sono particolarmente felice di aver collaborato con Luigi Criscione nella realizzazione di questa mostra – il commento dell’assessore alla cultura Manuela Tonini - e di contribuire come Amministrazione a valorizzare e a far conoscere questo grande artista, sia ai nostri concittadini che ad un pubblico più ampio. È la prima esposizione che allestiamo nell’atrio del Cinema Astra e mi auguro che possa rivelarsi un luogo adeguato per future iniziative di questo genere. Desidero inoltre ringraziare l’artista, a nome dell’Amministrazione Comunale di Misano, per l’intenzione di donare una sua opera al Comune”.

Criscione, al termine degli studi, ha cominciato a lavorare come ebanista, inserendo nei suoi mobili dei decori particolari e sperimentando nuove tecniche con l’ausilio di materiali nuovi e non sempre convenzionali. In seguito al suo trasferimento in Romagna, nel 1968, ha iniziato a dedicarsi con sempre maggiore impegno alla scultura e all’intarsio. Si dedica alla ricerca continua di nuove forme d’arte, sempre all’avanguardia e in evoluzione. Tanti i riconoscimenti ottenuti negli anni anche a livello internazionale che lo hanno portato ad avere il sostegno e l’elogio di personalità, come Antonio Oberti Aglietti ed Emilio Cavalli; quest’ultimo scrive: “Dal legno possono nascere gli stuzzicadenti, le travi portanti e i sogni di Criscione”.

Un artista a tuttotondo che potrà essere apprezzato a partire da sabato 16 luglio presso il Cinema Teatro Astra in via d’Annunzio a Misano Adriatico.