Rimini Calcio, ad un passo il centrocampista Rossetti e il portiere Galeotti

Sport

Rimini

| 14:25 - 12 Luglio 2022

Matteo Rossetti (foto Teramo Calcio).





Mancano solo dei dettagli per il passaggio al Rimini del centrocampista del Bari classe 1998 Matteo Rossetti. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Teramo in prestitto dal Bari totalizzando 23 presenze. In precedenza ha giocato con il Pordenone in B (22 presenze), Avellino in C (21), Renate (24 dopo le 4 alla Fermana nella prima parte di stagione). E' piemonte di origine.



Ha fatto la trafila nelle giovanili nel Torino, ha quasi sempre rivestito il ruolo di mezzala sinistra, la zona di campo che predilige. E' un giocatore fisico e di struttura (sfiora l'1,90).

In arrivo anche il portiere under 2002 Cesare Galeotti dalla Spal. Si attende la firma dell'attaccante Mencagli, sul 2002 Pecci sembra che ci sia un ripensamento e salti la conferma. Si attende con curiosità per quanto riguarda gli over l'arrivo almeno di un bomber di categoria e di un difensore collaudato.