Aerospazio: la regione entra a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale

| 14:09 - 12 Luglio 2022

Ufficializzato l’ingresso della Regione che avverrà attraverso la società in house Art-Er.

L'Emilia-Romagna entra a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Ctna). Dopo il via libera dell'organo di governo del Ctna, che ha accolto favorevolmente la richiesta della Regione, ieri l'assemblea dei soci ha deliberato formalmente l'ingresso che avverrà attraverso la società in house Art-ER. Il Ctna è una associazione senza scopo di lucro e il cluster in Italia rappresenta il punto di sintesi e convergenza di bisogni e priorità di diversi soggetti che operano nel sistema aerospaziale nazionale. Tra i distretti tecnologici regionali rappresentati, quelli di diverse regioni italiane nonché il Cnr, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, GE Avio, Leonardo, la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la Difesa e l'Asi, Agenzia spaziale italiana. "E' fondamentale fare sistema e diventare parte integrante di una rete nazionale - hanno detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla - aggiungiamo così un ulteriore tassello nelle alleanze nel settore dell'aerospazio, che oggi per l'Emilia-Romagna è sempre più strategico. In questo ambito il nostro territorio esprime significative eccellenze sia a livello industriale, che di ricerca".