Mare più accessibile alle persone con disabilità con "Rimini Spiaggia Libera Tutti"

Spiaggia libera Rimini.

Potenziamento delle spiagge libere con attrezzature, pedane, docce, segnaletica, servizi senza barriere. Acquisto di carrozzine da mare per disabili e ausili per la spiaggia, attività ludiche e laboratori, siti multilingua accessibili con informazioni sul turismo inclusivo, strutture ricettive attrezzate, potenziamento dei servizi di mobilità accessibile. Sono queste alcune delle azioni che rientrano nel progetto "Rimini Spiaggia Libera Tutti" presentato dal Comune di Rimini e ammesso a finanziamento nell'ambito del progetto regionale "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio disabilità.



La proposta avanzata dal Comune di Rimini è rientrata fra i nove progetti regionali che hanno ottenuto risorse per favorire un turismo sempre più accessibile in Riviera e Rimini è già al lavoro. Un lavoro di squadra nell'ambito del tavolo di co-progettazione che il Comune di Rimini ha istituito con le associazioni del terzo settore sul tema della accessibilità e dell'inclusione delle persone con disabilità.



Il progetto prevede un lavoro su due fronti. Da una parte verranno messe in campo azioni di formazione e informazione mirate alla sistematizzazione delle informazioni sull'offerta turistica, alla formazione del personale ricettivo, alla promozione del percorso e delle proposte e ai tirocini formativi per i giovani nei servizi turistici. Dall'altra parte si lavorerà per abbattere le barriere e le difficoltà d'accesso ai servizi nei confronti di tutti i city user con l'obiettivo di mettere a sistema, potenziare e innovare servizi, strumenti e skills già esistenti e di crearne altri sul territorio al fine di trasformare la destinazione turistica da destinazione che offre servizi per l'inclusione a destinazione inclusiva.



Le esperienze realizzate:



Spiaggia libera

Dal 2014 sulla spiaggia libera di Pizzale Boscovich, il servizio, gestito dall'Associazione Ondanomala Società Cooperativa Sociale onlus di Rimini, mette a disposizione una sedia mare (Sedia Sole Mare) delle officine ortopediche Adjutor, per consentire a persone in carrozzina di utilizzarla e raggiungere l'acqua con facilità anche al termine della passerella.



Operatori Balneari

Numerosi operatori turistici hanno progetti in questo campo. Ad esempio, molti stabilimenti balneari della Coop. bagnini Rimini perseguono l'obiettivo di: attrezzare le spiagge all'accoglienza di persone con disabilità e contemporaneamente aprire le proprie realtà imprenditoriali a percorsi lavorativi inclusivi con stage formativi e periodi di lavoro rivolti a ragazze e ragazzi con disabilità.



Autism Friendly Beach

Rimini aderisce ed è leader nel progetto Autism Friendly Beach che valorizza e riguarda tutto il comparto ricettivo: hotel, ristoranti, stabilimenti balneari, uffici di informazione turistica. Una rete sociale territoriale con l'intento di offrire alle famiglie di persone con autismo la possibilità di vivere serenamente la propria vacanza al mare.



Riminiprovinciaccesibile.it

Diverse organizzazioni che operano nell'ambito socio-assistenziale, primo fra tutti Volontarimini hanno impegnato i volontari stessi con disabilità o, comunque, con pluriennale esperienza in questo ambito, per la verifica dell'accessibilità delle singole strutture e percorsi. La rilevazione avviene mediante una scheda realizzata attraverso la metodologia europea C.A.R.E.



Metromare

La struttura di trasporto rapido tra Rimini e Riccione è completamente accessibile per le persone in carrozzina.



Shuttlemare

Il servizio gratuito di trasporto a chiamata Shuttlemare dal 2022 è accessibile a tutti, grazie all'impiego di mezzi accessibili, da richiedere in fase di prenotazione del servizio



Il servizio - attivo tutti i giorni nel periodo estivo, nel weekend e in concomitanza degli eventi dal periodo della Pasqua - è su prenotazione e ha l'obiettivo di facilitare il raggiungimento della spiaggia senza dover perdere tempo per trovare parcheggio e senza dover pagare la sosta. E' possibile salire da qualunque fermata del trasporto pubblico locale posta a monte della ferrovia e scendere ad una qualsiasi fermata a mare della ferrovia.



Cargo bike

Al Bike Park di Rimini, la velostazione che sorge sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di Rimini, è possibile noleggiare Cargo bike per trasporto di persone e merci anche a pedalata assistita. In particolare, alcune sono adatte per il trasporto di persone diversamente abili a pedalata assistita, e al momento sono temporaneamente a disposizione come servizio gratuito.



Percorsi in Città

con Pavimenti Tattili, in particolare presenti nella zona della stazione.



Parchi inclusivi

'Tutti a bordo' in piazzale Fellini è un'area inclusiva dove le disabilità fisiche o sensoriali di ogni bambino incontrano senza barriere quelle di tutti gli altri bimbi, in una interazione naturale. Un luogo di interazione accessibili e frequentabili da tutti i bimbi.



Associazione Marinando

Visite al Ponte di Tiberio a bordo di un catamarano a motore accessibile anche a persone in carrozzina. Inoltre insieme all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Rimini mette a disposizione una barca a vela e a motore a tutti i non vedenti sia della provincia di Rimini che provenienti da qualsiasi altra località.



Le azioni che verranno messe in campo per incrementare il livello di accessibilità dei servizi turistici: Realizzazione e potenziamento spiaggia attrezzata (Spiaggia libera); Acquisto-ausili; Servizi da affidare a terzi; Realizzazione e potenziamento trasporti attrezzati (Shuttlemare; Cargo-bike) Rimozione di barriere alla comunicazione rivolte a persone con disabilità sensoriali.