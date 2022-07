Carovane nomadi al Villaggio Primo Maggio, la rabbia dei residenti

Attualità

Rimini

| 12:35 - 12 Luglio 2022

Alcuni residenti - nella gallery le immagini della zona.

Carovane nomadi al Villaggio Primo Maggio a Rimini con disagi per residenti ed operatori economici della zona. A segnalare la situazione Loreno Marchei, consigliere comunale Lega Salvini Premier. Il fenomeno, dice in una nota stampa, si è esteso dalle via Lama e Babbi, fino a via Ilaria Alpi. I cittadini chiedono tutela e più presenza delle forze dell'ordine.



Di seguito la nota stampa



Proseguono gli accampamenti di carovane nomadi nella zona artigianale del Villaggio Primo Maggio, ed i conseguenti disagi di residenti ed operatori provocati dal degrado con cui, ogni volta, debbono lavorare ed accogliere la clientela, sviata da situazioni di illegalità e contrarietà al decoro ad oggi inutilmente denunciate, nonostante i documentati allacci abusivi ed il reiterato rilascio di rifiuti lungo la strada.

Oltre alle vie Lama e Babbi, interessate del fenomeno dallo scorso ottobre, ultimamente si sono riscontrate soste anche in Via Ilaria Alpi.

Ad oggi l'amministrazione si è limitata a collocare jersey nelle aree deputate alla sosta, soluzione del tutto inutile e dannosa che non ha di certo dissuaso le soste delle carovane lungo le vie della zona artigianale, e che sta mettendo in difficoltà le attività, limitate negli accessi alle loro proprietà ed impossibilitate ad utilizzare gli stalli per i propri mezzi e per quelli degli avventori.

Per questo i cittadini hanno iniziato a riunirsi ed organizzare per studiare le azioni più opportune a tutela delle loro proprietà ed attività economiche.

Un segnale importante sarebbe quello di dotare la Polizia locale di maggiori poteri e strumenti, ad oggi inadeguati ed insufficienti a causa dell'attuale Regolamento di Polizia Urbana, che non contempla né espressi e rigidi divieti, né adeguate sanzioni volte a scongiurare gli accampamenti abusivi.

In questo senso, dallo scorso aprile, con un'interrogazione trasformata in mozione che attende di essere discussa in Consiglio Comunale, ho chiesto una modifica al Regolamento di Polizia Urbana che munisca gli Agenti della Polizia Locale di maggiori poteri e strumenti, introducendo il divieto assoluto di sosta di carovane fuori da aree appositamente attrezzate, con rigida regolamentazione per i possessori dei camper sui reflui.

I nostri Agenti debbono poter disporre la immediata rimozione dei camper con la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine e delle ditte private che hanno in concessione il servizio di rimozione delle auto in sosta, in modo da assicurare l'allontanamento con la massima efficacia e rapidità.

Mi chiedo perchè, se da normale cittadino, lascio l'auto in sosta vietata con rimozione, viene giustamente chiamato immediatamente il carro attrezzi ed invece, per queste situazioni che si ripetono da mesi, si continua a non far nulla di concreto?

Vogliamo arrivare ad una nuova Via Islanda?



Loreno Marchei - Consigliere comunale Lega Salvini Premier