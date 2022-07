Il 14 luglio sulla spiaggia libera di Rimini la "presa della Battigia"

Eventi

Rimini

| 12:24 - 12 Luglio 2022

Spiaggia di Rimini.

A Rimini giovedì 14 luglio andrà in scena una pacifica "presa della Battigia". Sul ricordo della rivoluzione francese e della presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, le spiagge italiane festeggiano il 14 luglio la decisione presa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quello stesso giorno del 2016. Quel giorno la Corte ha inferto un colpo definitivo al problematico immobilismo della politica italiana, per decenni garante di un altro 'Regime', anch'esso decisamente anziano: quello perpetrato da anni e anni di proroghe illegittime in favore dei titolari delle concessioni balneari, che per molto tempo hanno intrappolato le spiagge e il mare.



Si accederà simbolicamente ad una spiaggia libera o in concessione con lo scopo di chiedere che, nella stesura del nuovo decreto per il riordino della gestione del demanio marittimo, sia previsto:

1. il 60% di spiagge libere in tutti i Comuni;

2. il coinvolgimento delle associazioni per la tutela dei bagnanti e dell'ambiente nei processi decisionali;

3. un sistema di controlli diffusi e costanti da parte delle forze dell'Ordine e della Capitaneria di Porto;

4. che le concessioni a privati costituiscano un'eccezione, e che siano assegnate con bandi trasparenti e imparziali, per tempi limitati e nel rispetto della Natura e dei diritti dei bagnanti.