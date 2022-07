Bilancio di Sostenibilità 2021 del Gruppo Maggioli, aumentano le assunzioni rispetto al 2020

Attualità

Maggioli S.p.A., capogruppo del Gruppo Maggioli e Family Company comunica l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del primo Bilancio di Sostenibilità 2021, che rappresenta al contempo la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF).



Nel 2021 il modello di business del Gruppo Maggioli si è concentrato sul consolidamento di 3 pillar principali, Leadership, Digitalizzazione e Diversificazione, chiudendo l’esercizio con un 2 aumento del 31% del valore economico consolidato generato e distribuito, passando da 186 milioni di euro (2020) a 244 milioni di euro. I fattori ESG (Environmental, Social and Governance) rappresentano un driver fondamentale all’interno della cultura di impresa del Gruppo Maggioli, in coerenza con il ruolo primario svolto dalle soluzioni software nel processo di trasformazione digitale, che impatta e concorre, tra l’altro, al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle

Nazioni Unite.



Il Gruppo Maggioli punta nei prossimi anni a proseguire nel miglioramento a livello ambientale con minor impatto delle sedi sul territorio - a partire dalla sede centrale – e nell’efficientamento delle risorse energetiche e idriche come modello di best practice da esportare in tutte le sedi nazionali e internazionali.







In termini di risorse umane, nel corso del triennio 2019 - 2021, si è registrato un significativo trend di crescita dovuto sia all’aumento del volume di attività che alle operazioni di M&A, portando così la community del Gruppo a oltre 2.600 persone. In particolare, Maggioli registra nel 2021 un aumento del proprio organico pari al +23% rispetto al 2020. In particolare, il Gruppo è rappresentato da circa il 17% da dipendenti con un’età inferiore ai 30 anni e il 92% dell’organico totale è assunto con un contratto a tempo indeterminato. Dagli indicatori emerge, altresì, un coinvolgimento della componente femminile che nel 2021 raggiunge il 42%.



“Il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maggioli rappresenta un segnale concreto all’interno di un percorso intrapreso dal Gruppo ormai da tempo. Il nostro obiettivo è quello di stabilire le linee guida del prossimo quinquennio per garantire una crescente sensibilizzazione orientata ad una visione strategica, chiara e distintiva, della Responsabilità Sociale d’Impresa.” Ha dichiarato Paolo Maggioli, Presidente e AD del Gruppo, che prosegue: “L’ecosistema Maggioli non prescinde dall’attuazione di pratiche aziendali sostenibili volte a concretizzare comportamenti virtuosi che nascono nel quotidiano; oggi abbiamo l’opportunità di organizzare, analizzare e migliorare il nostro modo di fare impresa, attraverso una matura visione della sostenibilità che coinvolga l’intero Gruppo verso una dimensione unitaria, sociale, economica e di governance trasparente”.