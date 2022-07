Cattolica: Alessandro Montanari nuovo Presidente del Consiglio comunale

Attualità

Cattolica

12:08 - 12 Luglio 2022

Olivieri, Foronchi e Montanari.

Alessandro Montanari è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Cattolica. La carica gli è stata conferita durante il Civico Consesso svoltosi ieri sera presso il Centro Culturale Polivalente. Subentra nel ruolo a Massimiliano Gessaroli dimessosi a fine giugno. Montanari, 48 anni il prossimo 19 luglio, è stato eletto alle scorse amministrative tra le fila del Partito Democratico. Per il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale ha ricevuto 11 preferenze (5 schede bianche ed una nulla).



Contestualmente si è votato anche per il Vicepresidente e per questa carica 11 preferenze sono andate a Nicoletta Olivieri, rappresentante della lista civica “SìAmo Cattolica”, e 6 voti sono stati espressi per Silvia Pozzoli del Movimento 5 Stelle.



"Non nascondo l'emozione - ha commentato a caldo Alessandro Montanari - e ringrazio i Consiglieri tutti che mi hanno accordato la fiducia per svolgere questo importante ruolo, grazie anche all’Amministrazione ed alla Giunta. Vivo oggi questo passaggio, da capogruppo PD a figura istituzionale, che proverò ad interpretare nel migliore dei modi, cercando di avere sempre un atteggiamento costruttivo e super partes. Colgo l'occasione per ringraziare il Dottore Massimiliano Gessaroli che mi ha preceduto e che ha svolto questo compito con dedizione e passione dando la possibilità a questo Consiglio di svolgersi sempre in maniera corretta, non eccedendo mai sopra le righe. Sono pronto ad iniziare questa nuova avventura".



"Sono grata a tutti voi, per me - ha aggiunto Nicoletta Olivieri - risulta davvero inaspettata questa votazione. Vi ringrazio di cuore per avermi scelta ed indicata per questo ruolo. Sicuramente non deluderò le vostre aspettative di super partes e di capacità di dialogo con tutti. Mi congratulo con il neo Presidente Alessandro Montanari ed un saluto ed un ringraziamento lo rivolgo anche io all'ex Presidente Gessaroli".



"Auguro a Montanari ed alla Olivieri buon lavoro, ripartiamo - ha detto la Sindaca Foronchi - con questo nuovo assetto in una grande ottica di collaborazione. Un ringraziamento va anche al Consigliere Gastone Benelli, che in questo breve periodo ha convocato e presieduto i lavori del Consiglio. Al Dottore Massimiliano Gessaroli rinnovo ancora la stima per aver assicurato un sereno confronto dialettico durante l'attività consiliare. Per quel che riguarda i suoi obiettivi personali e professionali gli auguro le migliori soddisfazioni".