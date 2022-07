Insospettisce i Carabinieri con il suo comportamento, arrestato spacciatore a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:04 - 12 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Passeggia per le vie di Cattolica ma, alla vista delle Forze dell’Ordine, inizia ad avere un atteggiamento strano. I Carabinieri lo pedinano anche in borghese e, dopo averlo fermato, scoprono che si tratta di uno spacciatore. L’uomo, straniero residente in zona, che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato notato lunedì pomeriggio. Al momento del controllo è risultato avere nel borsello 4 ovuli ed un panetto di hashish di circa 100 grammi. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 11 grammi di hashish e gli immancabili bilancini di precisione. Risultato una vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.