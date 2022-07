Montefiore Conca: i racconti degli abitanti al 'Giovedì delle favole'

Eventi

Un altro appuntamento per il “Il giovedì delle favole”, il format nato da un'idea del Comune di Montefiore Conca, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Aktivamente: una serata dedicata alla narrazione per ragazzi, laboratori per adulti e bambini e incontri con gli autori di libri per ragazzi. Un'occasione per stare in compagnia imparando a raccontare ed ascoltare. L'appuntamento si svolgerà giovedì 14 luglio, alle 20.30, presso l'Arena Raciti (Arena della Rocca) di Montefiore Conca con la lettura delle favole scritte dai montefioresi.