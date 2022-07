'Chef di Pizza Stellato', prestigiosa onorificenza per due fratelli di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 11:54 - 12 Luglio 2022

Luca e Francesco Raucci.

I cattolichini d'adozione (ma di origini lucane), Luca (23) e Francesco Raucci (19), titolari della "Pizzeria Lukè" di Cattolica e Gabicce Mare, nonché figli d'arte di Luigi Raucci, sono stati insigniti entrambi della prestigiosa onorificenza "Chef di Pizza Stellato" dalla guida "Chef di Pizza Stellato", conquistando così una stella.





"Impegno, amore, passione e tanta dedizione, ma piano piano si ottengono grandissime soddisfazioni che ti spingono a voler andare sempre oltre – spiegano i due fratelli -.Abbiamo intrapreso la strada dell'arte bianca cercando di seguire le orme di nostro padre e poi questo mondo ci ha completamente assorbito. Infatti, facciamo i pizzaioli da ormai 5 anni e dobbiamo dire che questa stella ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Ci tengo a ringraziare ogni persona che ci ha sostenuto e ci sostiene, i nostri clienti che continuano sempre a credere in noi e a sceglierci perché anche grazie a loro siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato - concludono -.Grazie, grazie e ancora grazie veramente a tutti".



"Sono molto orgoglioso dei miei figli e vederli crescere, giorno per giorno, a livello lavorativo e nella vita, è qualcosa di fantastico. Abbiamo intrapreso questo percorso lavorativo insieme con tante soddisfazioni, ma anche tanti ostacoli da superare – sottolinea Luigi -.Ho 45 anni e sono un pizzaiolo da 28 però, come tutto, anche la pizza si è evoluta ed i miei ragazzi passano molto tempo ad esaminare farine e prodotti di alta qualità e tutto questo lavoro li sta premiando. Cos'altro posso dirgli, solamente di continuare così, tenendo sempre i piedi per terra, in perché nella vita non si smette mai di imparare, ricordando sempre che la più grande vittoria e vedere la pizzeria sempre piena".