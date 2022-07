Anche Poste Italiane al RiminiComix 2022

Attualità

Rimini

| 11:51 - 12 Luglio 2022

Illustrazione Diabolik e Eva Kant.

Al RiminiComix 2022, la mostra mercato del fumetto in calendario dal 14 al 17 luglio nel piazzale Federico Fellini a Rimini, Poste Italiane sarà presente con una postazione di Filatelia.



Una delle esposizioni è dedicata a Diabolik e il suo percorso parte dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, sue creatrici, per raccontare le collaboratrici che hanno segnato la storia della rivista. La mostra approfondirà la figura di Eva Kant, la coprotagonista di Diabolik e si concluderà lasciando spazio alle disegnatrici attuali con il soprannome “Le Diabolike”.



Nello stand dedicato sarà possibile acquistare la cartella filatelica che riproduce la locandina della manifestazione, da un lavoro delle attuali disegnatrici di Diabolik, inoltre sarà disponibile una cartolina e gli annulli speciali per ogni giorno dell’evento, oltre ad altri prodotti. La cartella filatelica sarà in vendita anche negli Spazio Filatelia, negli uffici postali con sportello filatelico e online su poste.it al prezzo di 7€.



Il mondo della filatelia continua ad essere vicino al mondo del fumetto, rafforzando il forte legame tra gli appassionati fumettisti e i collezionisti filatelici.