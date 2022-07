Anita Garibaldi: la presentazione della riedizione del suo libro a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:37 - 12 Luglio 2022

Anita Garibaldi.

Domenica 17 luglio, alle ore 21.00, presso La Serra della Cooperativa Cento Fiori (Rimini, Parco XXV aprile, entrata da via Galliano 19) verrà presentata la riedizione del libro Anita Garibaldi di Sfinge (alias di Eugenia Codronchi Argeli).

Il volume venne scritto nel 1905 da una donna per le donne e l’intenzione era quella di proporre per la prima volta l’eroina del Risorgimento non solo come moglie di Garibaldi, ma come protagonista autonoma della storia. Un grande passo in avanti e una tappa importante per l’emancipazione fem- minile italiana. Lo scritto di Sfinge ebbe un grande e immediato successo ma poi cadde nell’oblio.



Sfinge, pseudonimo della contessa Eugenia Codronchi Argeli (Imola 1865 – Castel San Pietro 1934), è stata una scrittrice e pubblicista molto prolifica. Autrice di romanzi e novelle che le diedero una buona notorietà all’epoca, si occupò attraverso alcune biografie storiche anche del ruolo femminile. Condusse un’esistenza per certi versi enigmatica, costellata di viaggi e amicizie negli ambienti culturali italiani ed europei, sempre condivisa con Bianca Belinzaghi, compagna straordinaria di una vita.



Bookstones lo ha ripubblicato integralmente, in una riedizione curata da Marco Sassi e con una pre-fazione di Annita Garibaldi, diretta discendente della rivoluzionaria ottocentesca.



Presenteranno il volume il curatore Marco Sassi e lo storico Andrea Santangelo.