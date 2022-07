Riccione Beach Arena: torneo benefico per sensibilizzare al diabete

Eventi

Riccione

| 11:13 - 12 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Si rinnova il legame tra Diabete Romagna e il Riccione Beach Arena, che dal 2017 ogni estate ha ospitato un evento sportivo benefico dell’associazione per sensibilizzare le persone al diabete e raccogliere fondi per tutti coloro che si trovano a dover convivere con questa malattia. Quest’anno la manifestazione assume una caratura nazionale, il Riccione Beach Arena infatti ha indetto per i giorni 15-16-17 luglio i "Campionati nazionali beach tennis opes amatoriali", 3 giorni di tornei, eventi, feste, un regalo per tutti gli amanti del Beach Tennis. Inoltre, per i giorni 29, 30 e 31 luglio, è in programma il "Campionato Nazionale Opes Street Basket 3V3 categoria Open" e il primo trofeo Rba di Beach Volley. Diabete Romagna sarà charity partner degli eventi perché parte del ricavato sarà devoluto ai progetti che l’associazione porta avanti a favore di adulti e bambini con diabete in Romagna.



Il primo appuntamento è per il weekend del 15 luglio, con ricchi premi nei tabelloni silver/bronze, 6 Smart Tv 32', premi in beni LAB84 e Vision, 6 Macchine del caffè, biglietti Moto GP, biglietti Aquafan e tanti altri. Per ogni partecipante un ricco Kit Gara, ingresso al Beach Village parco acquatico per i 3 giorni di torneo, DJ Set, Stand LAB84 e Nutribay con sconti e omaggi.



Le quote delle iscrizioni adulto sono le seguenti: 1 Torneo €15, 2 Tornei €25, 3 tornei €32; quote iscrizioni under 16: 1 Torneo €10, 2 Tornei €16, pagamento in loco e si accettano iscrizioni fino a 1ora prima del ritrovo.



Questo il programma venerdì 15: ritrovo ore 20.00, in palio 2 Smart TV ai vincitori; sabato 16 adulto e bambino under 14 ritrovo h 16, in palio racchetta Vision, LAB84; Under 10-12-14-26 ritrovo h20, in palio racchette, biglietti Aquafan, Lab84; domenica 17 ritrovo h 9.45, in palio 2 Smart TV 32', macchine caffè, Lab84, Vision, biglietti MotoGP, DF ritrovo h 13.45, in palio 2 Smart TV 32' + macchine caffè, Lab84, Vision. Info e regolamento qui.



“Siamo immensamente grati ai cari amici del Riccione Beach Arena- annuncia Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna- che sono stati al nostro fianco anche in questi anni di emergenza Covid-19, pur nella complessità di realizzare eventi, per noi sono parte della famiglia di Diabete Romagna ed il loro supporto ci ha permesso in questi anni di non fermarci mai nel sostenere adulti e bambini con diabete nella gestione di una malattia per la quale non esiste guarigione. Ringraziamo anche gli amici di Eurocomm Innovazione- Inoltre, Farmacie Comunali di Riccione, Adria Camping e Multigraph e tutte le aziende amiche con le quali stiamo costruendo un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno”.